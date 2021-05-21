В Барнауле закроют движение у ж/д вокзала из-за патриотической акции

24 мая, в понедельник, в Барнауле перекроют проезд в районе пл. Победы, предупредили в администрации города.

Проезд всех видов транспорта закроют с 8:30 до 16:00 от здания № 10 до здания № 9 по пл.Победы.

Это связано с подготовкой и проведением информационно-пропагандистской акции «Мы, Армия страны. Мы, Армия народа».

Водителе просят быть внимательными на этом участке и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.

20 мая, по данным Минобороны, военный поезд прибыл в Амурскую область в рамках акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!». Поезд начал свое движение в конце апреля с Киевского вокзала Москвы и проследует почти через всю страну, делая остановки в 51 городе.

По замыслу организаторов, акция направлена на сплочение общества и противостояние историческим фальсификациям.