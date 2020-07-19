В Барнауле закроют улицу Попова из-за ремонта теплосетей

На время ремонтных работ на теплосетях в Барнауле поэтапно перекроют ул. Попова в районе пересечения с ул. Юрина, пишет официальный сайт города.

С 8:00 20 июля до 8:00 27 июля будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части нечетной стороны ул. Попова в районе пересечения с ул. Юрина.

Четная сторона проезжей части улицы Попова на этом участке будет перекрыта с 27 июля по 3 августа. С 24 по 27 июля закроют движение трамваев по ул. Попова в районе пересечения с ул. Юрина.

Движение автобусов с 20 по 27 июля будет организовано по следующим схемам:

№ 38: … ул. Солнечная Поляна , ул. Юрина , ул. Кавалерийская , ул. Гущина , ул. Попова , далее по маршруту , в обратном направлении по маршруту;

… ул. Солнечная Поляна ул. Юрина ул. Кавалерийская ул. Гущина ул. Попова далее по маршруту в обратном направлении по маршруту; № 149 , № 121: … ул. Энтузиастов , ул. Попова , ул. Юрина , ул. Кавалерийская , ул. Гущина , ул. Попова , далее по маршруту , в обратном направлении по маршруту;

… ул. Энтузиастов ул. Попова ул. Юрина ул. Кавалерийская ул. Гущина ул. Попова далее по маршруту в обратном направлении по маршруту; № 27: … ул. Энтузиастов , ул. Попова , ул. Юрина , ул. Кавалерийская , ул. Гущина , далее по маршруту , в обратном направлении по маршруту;

… ул. Энтузиастов ул. Попова ул. Юрина ул. Кавалерийская ул. Гущина далее по маршруту в обратном направлении по маршруту; № 59 и № 78: … ул. Малахова , ул. Юрина , ул. Островского , ул. Гущина , ул. Попова , далее по маршруту , в обратном направлении по маршруту.

Движение автобусов с 27 июля по 3 августа будет организовано по следующим схемам:

№ 38: … ул. Попова , ул. Гущина , ул. Кавалерийская , ул. Юрина , далее по маршруту , в обратном направлении по маршруту;

… ул. Попова ул. Гущина ул. Кавалерийская ул. Юрина далее по маршруту в обратном направлении по маршруту; № 149 и № 121 : … ул. Попова , ул. Гущина , ул. Кавалерийская , ул. Юрина , ул. Попова , далее по маршруту , в обратном направлении по маршруту;

: … ул. Попова ул. Гущина ул. Кавалерийская ул. Юрина ул. Попова далее по маршруту в обратном направлении по маршруту; № 27 : … ул. Гущина , ул. Кавалерийская , ул. Юрина , ул. Попова , далее по маршруту , в обратном направлении по маршруту;

: … ул. Гущина ул. Кавалерийская ул. Юрина ул. Попова далее по маршруту в обратном направлении по маршруту; № 59 и № 78: … ул. Попова , ул. Гущина , ул. Кавалерийская , ул. Юрина , далее по маршруту , в обратном направлении по маршруту.

Движение трамваев с 24 по 27 июля будет организовано по следующим схемам: