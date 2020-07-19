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Автоновости

В Барнауле закроют улицу Попова из-за ремонта теплосетей

На время ремонтных работ на теплосетях в Барнауле поэтапно перекроют ул. Попова в районе пересечения с ул. Юрина, пишет официальный сайт города.

Транспорт в Барнауле.
Транспорт в Барнауле.
Михаил Хаустов

С 8:00 20 июля до 8:00 27 июля будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части нечетной стороны ул. Попова в районе пересечения с ул. Юрина.

Четная сторона проезжей части улицы Попова на этом участке будет перекрыта с 27 июля по 3 августа. С 24 по 27 июля закроют движение трамваев по ул. Попова в районе пересечения с ул. Юрина.

Движение автобусов с 20 по 27 июля будет организовано по следующим схемам:

  • № 38: … ул. Солнечная Поляна, ул. Юрина, ул. Кавалерийская, ул. Гущина, ул. Попова, далее по маршруту, в обратном направлении по маршруту;
  • № 149, № 121: … ул. Энтузиастов, ул. Попова, ул. Юрина, ул. Кавалерийская, ул. Гущина, ул. Попова, далее по маршруту, в обратном направлении по маршруту;
  • № 27: … ул. Энтузиастов, ул. Попова, ул. Юрина, ул. Кавалерийская, ул. Гущина, далее по маршруту, в обратном направлении по маршруту;
  • № 59 и № 78: … ул. Малахова, ул. Юрина, ул. Островского, ул. Гущина, ул. Попова, далее по маршруту, в обратном направлении по маршруту.

Движение автобусов с 27 июля по 3 августа будет организовано по следующим схемам:

  • № 38: … ул. Попова, ул. Гущина, ул. Кавалерийская, ул. Юрина, далее по маршруту, в обратном направлении по маршруту;
  • № 149 и № 121: … ул. Попова, ул. Гущина, ул. Кавалерийская, ул. Юрина, ул. Попова, далее по маршруту, в обратном направлении по маршруту;
  • № 27: … ул. Гущина, ул. Кавалерийская, ул. Юрина, ул. Попова, далее по маршруту, в обратном направлении по маршруту;
  • № 59 и № 78: … ул. Попова, ул. Гущина, ул. Кавалерийская, ул. Юрина, далее по маршруту, в обратном направлении по маршруту.

Движение трамваев с 24 по 27 июля будет организовано по следующим схемам:

  • № 1: Пл. Свободы, … пр. Калинина, пр. Космонавтов, ул. Малахова, ул. Антона Петрова, ул. Попова, Докучаево", в обратном направлении: Докучаево, ул. Попова, ул. Антона Петрова, ул. Малахова, пр. Космонавтов, пр. Калинина,… пл. Свободы;
  • № 2: Докучаево, ул. Попова, Пивзавод, в обратном направлении: Пивзавод, ул. Попова, Докучаево.
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