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В Барнауле заметно подорожали подержанные машины

В 3-м квартале 2018 года средняя цена б/у автомобиля в Барнауле составляла 464 тыс. рублей. За год она выросла на 15%. Об этом сообщили эксперты Авито, проанализировав базу объявлений на своем сайте.

Автомобили в Барнауле
Автомобили в Барнауле
Станислав Филатов

К каким еще выводам пришли в Авито?

  • 22% пользователей интересуются (запрашивают контакты продавцов) продукцией «АвтоВАЗа». При этом 17% выставленных на продажу машин — LADA. Средняя цена — 129 тыс. рублей;
  • В пятерку самых популярных марок также вошли Toyota (со средней ценой 521 тыс. рублей), Nissan (482 тыс.), ГАЗ (148 тыс. рубле) и Mitsubishi (539 тыс. рублей);
  • Спрос за июль-сентябрь вырос на 1%;
  • Средняя цена авто в Барнауле на 12% выше, чем в Сибири и на 6% по сравнению со средней по стране;
  • 84% покупателей интересуются машинами старше 7 лет.

Напомним, собственное исследование altapress.ru также показало, что ценники на б/у автомобили в Алтайском крае идут вверх. Эксперт тогда называл сразу 6 причин, почему это происходит.

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