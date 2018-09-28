В Барнауле заметно подорожали подержанные машины

К каким еще выводам пришли в Авито?
- 22% пользователей интересуются (запрашивают контакты продавцов) продукцией «АвтоВАЗа». При этом 17% выставленных на продажу машин — LADA. Средняя цена — 129 тыс. рублей;
- В пятерку самых популярных марок также вошли Toyota (со средней ценой 521 тыс. рублей), Nissan (482 тыс.), ГАЗ (148 тыс. рубле) и Mitsubishi (539 тыс. рублей);
- Спрос за июль-сентябрь вырос на 1%;
- Средняя цена авто в Барнауле на 12% выше, чем в Сибири и на 6% по сравнению со средней по стране;
- 84% покупателей интересуются машинами старше 7 лет.
Напомним, собственное исследование altapress.ru также показало, что ценники на б/у автомобили в Алтайском крае идут вверх. Эксперт тогда называл сразу 6 причин, почему это происходит.