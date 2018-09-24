Владельцы «Арены» возобновили строительство автомобильного ТЦ в Барнауле

Через год рядом с ТРЦ «Арена» откроется «Авто Молл». В нем на площади 40 тыс. кв. м будут продавать автомобили и сопутствующие товары, а также технику вроде снегоходов и катеров. Проект развивает «Концерн СВ», который владеет несколькими ТРЦ в Барнауле.

Фасад «Авто Молла» выйдет на Павловский тракт. Планируется, что там будут работать дилеры, представляющие около 18 авто-брендов. Также будет площадка для торговли подержанными авто, продажи запчастей и расходных материалов, пишет «Недвижимость Алтая». Отдельно здесь представят лодки, снегоходы и другую технику.

Руководитель проекта Дмитрий Менько пояснил altapress.ru, что «Авто Молл» появился потому, что ничего подобного на рынке Барнаула и Алтайского края нет.

Дмитрий Менько,

руководитель проекта:

В одном месте мы соберем все, что может понадобится автомобилисту и даже больше. Мы ведем переговоры с потенциальными дилерами и представителями рынка автомобилей с пробегом и видим заинтересованность в проекте". Планируется, что «Авто Молл» откроется во втором квартале 2019 года.

Карта объектов ТРЦ «Арена».

Здание «Авто Молла» начали строить в 2014 году, до запуска ТРЦ «Арена». Это должно было быть здание площадью 70 тыс. кв.м. Изначально предполагалось, что оно соберет в одной половине всех представителей авторынка. Во второй — мебельного.

Запустить объект хотели в 2015 году, однако с наступлением экономического кризиса строительство сильно затормозилось, хотя некоторые работы продолжались, рассказал Менько. За это время «Концерн СВ» открыл мебельную галерею в ТРЦ «Арена».

Что известно про «Концерн СВ»?

«Концерн СВ» владеет ТРЦ «Арена» и «Европа», ТЦ «Москва», «Норд-вест» и «Пассаж». Последние два в этом году выставили на продажу в сумме почти за 1 млрд рублей.