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В Барнауле запретят ночную парковку на десятках улиц

В Барнауле ограничат ночную парковку на нескольких участках дорожной сети. Такая необходимость возникла из-за того, что дороги нужно чистить от снега. Об этом ссообщает Amic.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Ул. Советская Армия. Пешеход. Зима.
Ул. Советская Армия. Пешеход. Зима.
Анна Зайкова

«Чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение снегоуборочной техники, в Барнауле в некоторых местах будут установлены дорожные знаки, ограничивающие остановку и стоянку транспортных средств в ночное время», — проинформировали в городской администрации.

С 20 ноября в мэрии обещают установить дорожные знаки о запрете парковки на следующих участках:

  • нечетная сторона улицы Димитрова от проезда Политехнического до проспекта Ленина, а также от дома № 81 до дома № 79;
  • четная сторона улицы Димитрова от проспекта Социалистического до проспекта Ленина;
  • четная сторона улицы Молодежной от дома № 16 до проспекта Ленина;
  • нечетная сторона улицы Молодежной в районе здания № 3 и на участке от здания № 108а по проспекту Комсомольскому до проспекта Сибирского;
  • четная сторона улицы Малахова от дома № 7 по улице Кошевого до Павловского тракта;
  • нечетная сторона улицы Антона Петрова от улицы Шукшина до улицы Попова;
  • проезжая часть по нечетной стороне улицы Шевченко в районе здания № 73а к3 по проспекту Комсомольскому;
  • нечетная сторона улицы Путиловской от проспекта Комсомольского до проспекта Сибирского;
  • четная сторона улицы Путиловской от дома № 26 до проспекта Комсомольского;
  • четная и нечетная стороны улицы 40 лет Октября от улицы Петра Сухова до малой проезжей части проспекта Космонавтов;
  • четная и нечетная стороны улицы Тимуровской от малой проезжей части проспекта Космонавтов до улицы Эмилии Алексеевой;
  • четная и нечетная стороны улицы Георгия Исакова от улицы Покровской до малой проезжей части улицы Малахова;
  • четная сторона улицы Папанинцев от дома № 114 до проспекта Красноармейского;
  • малая проезжая часть по четной стороне улицы Малахова от улицы Гридасова до проезда Северного Власихинского;
  • малая проезжая часть по четной стороне Павловского тракта от улицы Георгиева до улицы Попова;
  • четная сторона улицы Островского от улицы Антона Петрова до дома № 68е по улицы Островского.
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