В Барнауле запретят ночную парковку на десятках улиц

«Чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение снегоуборочной техники, в Барнауле в некоторых местах будут установлены дорожные знаки, ограничивающие остановку и стоянку транспортных средств в ночное время», — проинформировали в городской администрации.
С 20 ноября в мэрии обещают установить дорожные знаки о запрете парковки на следующих участках:
- нечетная сторона улицы Димитрова от проезда Политехнического до проспекта Ленина, а также от дома № 81 до дома № 79;
- четная сторона улицы Димитрова от проспекта Социалистического до проспекта Ленина;
- четная сторона улицы Молодежной от дома № 16 до проспекта Ленина;
- нечетная сторона улицы Молодежной в районе здания № 3 и на участке от здания № 108а по проспекту Комсомольскому до проспекта Сибирского;
- четная сторона улицы Малахова от дома № 7 по улице Кошевого до Павловского тракта;
- нечетная сторона улицы Антона Петрова от улицы Шукшина до улицы Попова;
- проезжая часть по нечетной стороне улицы Шевченко в районе здания № 73а к3 по проспекту Комсомольскому;
- нечетная сторона улицы Путиловской от проспекта Комсомольского до проспекта Сибирского;
- четная сторона улицы Путиловской от дома № 26 до проспекта Комсомольского;
- четная и нечетная стороны улицы 40 лет Октября от улицы Петра Сухова до малой проезжей части проспекта Космонавтов;
- четная и нечетная стороны улицы Тимуровской от малой проезжей части проспекта Космонавтов до улицы Эмилии Алексеевой;
- четная и нечетная стороны улицы Георгия Исакова от улицы Покровской до малой проезжей части улицы Малахова;
- четная сторона улицы Папанинцев от дома № 114 до проспекта Красноармейского;
- малая проезжая часть по четной стороне улицы Малахова от улицы Гридасова до проезда Северного Власихинского;
- малая проезжая часть по четной стороне Павловского тракта от улицы Георгиева до улицы Попова;
- четная сторона улицы Островского от улицы Антона Петрова до дома № 68е по улицы Островского.