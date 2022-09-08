11 сентября
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В Барнауле запретят парковку напротив сквера Медиков

В Барнауле с 26 сентября ограничат остановку и стоянку автомобилей вдоль сквера Медиков, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сквер Медиков.
Сквер Медиков.
Мэрия Барнаула.

Парковку запретят по четной стороне ул. Чкалова, от здания на пр. Ленина, 40 (корпус 2) до самого пр. Ленина.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

Ранее барнаульцы устроили стихийную парковку на газоне.

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