В Барнауле запретят парковку напротив сквера Медиков

Парковку запретят по четной стороне ул. Чкалова, от здания на пр. Ленина, 40 (корпус 2) до самого пр. Ленина.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.
В Барнауле с 26 сентября ограничат остановку и стоянку автомобилей вдоль сквера Медиков, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Парковку запретят по четной стороне ул. Чкалова, от здания на пр. Ленина, 40 (корпус 2) до самого пр. Ленина.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.
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