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Автоновости

В Барнауле запретят парковку у ипподрома

Дорожные знаки, ограничивающие остановку и стоянку, появятся в Барнауле в двух новых местах — около ипподрома и на пересечении ул. Власихинской в районе шоссе Ленточный бор, сообщили в пресс-службе администрации города.

Барнаульский ипподром.
Барнаульский ипподром.
Яндекс.Карты

С 5 июня остановку и стоянку запретят по ул. Червонной, 8 (детский сад № 261) и по ул. Солнечная Поляна у ипподрома. Как пояснили в дорожном комитете города, мера вводится для безопасности дорожного движения и общественного порядка.

Знак «Поворот налево запрещен» поставят на ул. Власихинской в районе здания 59г/17. При движении от шоссе Ленточный бор он будет запрещать поворот на проезд, идущий вдоль садоводства им. Мичурина.

Это нужно для безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортных происшествий, сказали в мэрии.

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