В Барнауле женщина на Toyota выехала на тротуар и сбила пешехода

В Барнауле утром 12 октября автомобиль Toyota Corolla сбил мужчину, рассказали altapress.ru в ГИБДД города.

ДТП произошло на улице Малахова, 45. По предварительной информации, Toyota Corolla выехала на тротуар и наехала на 47-летнего мужчину. За рулем автомобиля была 35-летняя женщина, она не справилась с управлением.

На снимках с места ДТП видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. У Toyota треснуло лобовое стекло, повреждена передняя часть, вывернуто колесо. У машины сработали подушки безопасности.

В результате аварии пешеход получил травмы, ему оказали помощь. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.