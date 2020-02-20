В Барнауле женщина на Toyota врезалась в маршрутку

За рулем иномарки была женщина. Она совершала разворот и допустила столкновение с автобусом, сообщает «Инцидент Барнаул».
ДТП обошлось без пострадавших.
20 февраля в Барнауле на шоссе Ленточный бор Toyota Corolla столкнулась с маршруткой № 59. Очевидцы сняли видео с места аварии.
За рулем иномарки была женщина. Она совершала разворот и допустила столкновение с автобусом, сообщает «Инцидент Барнаул».
ДТП обошлось без пострадавших.
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