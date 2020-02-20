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Автоновости

В Барнауле женщина на Toyota врезалась в маршрутку

20 февраля в Барнауле на шоссе Ленточный бор Toyota Corolla столкнулась с маршруткой № 59. Очевидцы сняли видео с места аварии.

ДТП с маршруткой 20 февраля.
ДТП с маршруткой 20 февраля.
Скриншот видео "Инцидент Барнаул"

За рулем иномарки была женщина. Она совершала разворот и допустила столкновение с автобусом, сообщает «Инцидент Барнаул».

ДТП обошлось без пострадавших.

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