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Автоновости

В Барнауле «Жигули» приземлились на крышу

11 октября в Барнауле на пересечении ул. Малахова и Сухэ-Батора произошло ДТП между иномаркой и «Жигулями». После столкновения отечественное авто оказалось на крыше. Видео с места аварии опубликовали в группе Barnaul22

"Жигули" на крыше.
"Жигули" на крыше.
Barnaul22

По сведениям очевидцев, в ДТП никто не погиб. ВАЗ двигался по ул. Малахова и на перекрестке столкнулся с выезжающей с трамвайных путей машиной.

Автомобилисты пишут, что на этом участке часто возникают дорожные конфликты.

«Светофор по Транзитной в сторону Сухэ-Батора горит 10 секунд. Причем стоит контроль камеры за перекрёстком. А для машин с Сухэ-Батора — 60 секунд, так они еще и под „желтый“ едут, и перекрывают дорогу, тем у кого 10 секунд окно. Когда вынужденно пропускаешь этих на „желтый“, потом пересекаешь Малахова, а народ по Малахова уже „тронулся“ и не видит тебя из-за трамваев», — говорит подписчица.

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