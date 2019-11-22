В Барнауле «Жигули» врезались в пассажирский автобус

Автомобиль ВАЗ врезался в автобус. Легковушка получила серьезные повреждения передней части.
Со слов очевидца, водителя «Жигулей» госпитализировали с переломом обеих ног. О пострадавших пассажирах автобуса не сообщается.
22 ноября недалеко от Новомихайловки в Барнауле произошло ДТП с участием автобуса, сообщили очевидцы в группе Barnaul22.
Автомобиль ВАЗ врезался в автобус. Легковушка получила серьезные повреждения передней части.
Со слов очевидца, водителя «Жигулей» госпитализировали с переломом обеих ног. О пострадавших пассажирах автобуса не сообщается.
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