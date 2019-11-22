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Автоновости

В Барнауле «Жигули» врезались в пассажирский автобус

22 ноября недалеко от Новомихайловки в Барнауле произошло ДТП с участием автобуса, сообщили очевидцы в группе Barnaul22.

ДТП у Новомихайловки.
ДТП у Новомихайловки.
"Инцидент Барнаул"

Автомобиль ВАЗ врезался в автобус. Легковушка получила серьезные повреждения передней части.

Со слов очевидца, водителя «Жигулей» госпитализировали с переломом обеих ног. О пострадавших пассажирах автобуса не сообщается.

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