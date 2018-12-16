В Барнуле пешеход попал под колеса Renault Megane

Молодой парень перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля Renault Megane. Рядом с местом происшествия находятся общежития, возможно, это был кто-то из живущих там студентов.
Вечером 15 декабря в краевой столице произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, пишет «Инцидент Барнаул». Авария случилась на Комсомольском проспекте около здания № 71.
Молодой парень перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля Renault Megane. Рядом с местом происшествия находятся общежития, возможно, это был кто-то из живущих там студентов.
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