В Бийске автомобиль «запнулся» о бетонный блок и перевернулся

ВАЗ-21099 двигался от ул. Трофимова в сторону поселка Мирного. При развороте Toyota зацепила ВАЗ и он врезался в преграду.
На месте работали сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Выясняются все обстоятельства ДТП.
В Бийске 1 июня в районе межрайбазы произошло ДТП. Toyota Probox зацепила ВАЗ-21099, а тот налетел на бетонный блок и перевернулся. По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщили очевидцы в группе «Аварком Бийск «Все ДТП Бийска».
ВАЗ-21099 двигался от ул. Трофимова в сторону поселка Мирного. При развороте Toyota зацепила ВАЗ и он врезался в преграду.
На месте работали сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Выясняются все обстоятельства ДТП.
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