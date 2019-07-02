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Автоновости

В Бийске автомобиль «запнулся» о бетонный блок и перевернулся

В Бийске 1 июня в районе межрайбазы произошло ДТП. Toyota Probox зацепила ВАЗ-21099, а тот налетел на бетонный блок и перевернулся. По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщили очевидцы в группе «Аварком Бийск «Все ДТП Бийска».

ДТП в Бийске 1 июля.
ДТП в Бийске 1 июля.
vk.com/avarcomdtp

ВАЗ-21099 двигался от ул. Трофимова в сторону поселка Мирного. При развороте Toyota зацепила ВАЗ и он врезался в преграду.

На месте работали сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Выясняются все обстоятельства ДТП.

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