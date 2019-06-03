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Автоновости

В Бийске иномарка «с корнем» вырвала столб в ДТП

Около 7 утра 3 июня водитель на Toyota Vista врезался в опору электроосвещения, сообщает группа «Аварком Бийск «Все ДТП Бийска». У машины серьезные повреждения, столб выдернут из земли.

Иномарка снесла столб в Бийске.
Иномарка снесла столб в Бийске.
vk.com/avarcomdtp

Авария произошла в Бийске на ул. Советской в микрорайоне Зеленый Клин. Водитель, по данным аваркома, не пострадал.

Предположительно, водитель был пьян. ГИБДД проводит проверку.

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