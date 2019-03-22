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Автоновости

В Бийске перевозчик внезапно прекратил возить пассажиров по важному маршруту

Утром 21 марта в Бийске неожиданно для пассажиров и властей не вышли на линию автобусы маршрута № 55 компании «Авторем». Для жителей двух микрорайонов это серьезная проблема — другой транспорт к ним не ходит, передает «Бийский рабочий».

Ремонт дорог в Бийске, автобус.
Ремонт дорог в Бийске, автобус.
Александр Ефимов в vk.com/biysk_all

В городском диспетчерском центре сообщили, перевозчик внезапно оповестил, что «сегодня автобусов не будет». При этом на другие маршруты «Авторем» машины выставил.

Представители мэрии в соцсетях заявили, что перевозчик не предупреждал их о приостановке работы на маршруте. Чиновники поехали на базу «Авторема», но там были только медики. Добиться комментариев от руководства им не удалось.

Позже чиновники сообщили, что маршрут временно работать не будет. Его постараются запустить вновь как можно скорее. Скорее всего власти заменят перевозчика. Мэр наукорада Александр Студеникин сообщил, что к фирме «Авторем» будут приняты «максимально жесткие» меры вплоть до расторжения контракта.

Представители «Авторем» ситуацию пока не комментировали. Горожане предположили, что причиной приостановки работы 55-го маршрута стала убитая дорога по улице Шадрина.

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