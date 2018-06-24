В Бийске спешно залатали дыры перед кафе, где должен был обедать врио губернатора Томенко

Бийчане обратили внимание, что на этой неделе перед бийским банкетным залом "Валенсия" спешно отремонтировали дорогу. Как выяснилось, в этом кафе должен был обедать врио губернатора Виктор Томенко, который 23 июня посетил Бийск.
"Как выяснилось, заведению повезло дважды: владельцы не только имели честь накормить губернатора обедом, но и получили небольшой "подарок" от чиновников администрации — ямы на дорогах по переулку Муромцевскому (где располагается кафе), перед приездом высокого гостя быстренько залатали свежим асфальтом", — написал "Бийский рабочий".
Издание опубликовало видео очевидца, который проехался по отремонтированной дороге. "Как новый губернатор сможет узнать о проблемах города, если чиновники стремятся все представить в "розовом цвете"?" — заявил очевидец.
"Бийский рабочий" предложил пригласить Виктора Томенко проехаться по всем бийским дорогам. "Может тогда бийчане дождутся хоть какого-то ремонта", — пишет издание.
Ранее попытку залатать дороги предприняли в Рубцовске, куда Томенко приезжал 19 июня. "Банкфакс" со ссылкой на источники сообщал, что к визиту главы региона местные чиновники пытались перестроить маршрут его движения так, чтобы миновать наиболее экстремальные участки. Однако это оказалось непосильной задачей. В итоге в ночь с 18 на 19 июня самые глубокие ямы засыпали гравием.
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