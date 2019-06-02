Жители алтайского города могут остаться без муниципальных автобусов

Городское пассажирское муниципальное предприятие в Рубцовске оказалось на грани банкротства, сообщают «Вести. Алтай». Долг предприятия по налоговым платежам — 18 млн рублей.

В прошлом году для муниципальных автобусов в Рубцовске установили максимальный тариф — 24 рубля за билет. Эта мера не помогла.

Автобусный парк изношен на 90%. «Вести» сообщают, что имущество организации может уйти с молотка. 20 мая суд ввел процедуру наблюдения: это одна из стадий банкротства.

В администрации Рубцовска считают, что наблюдение — плюс для муниципального предприятия.

«На предприятии сегодня введён арест на счета, наложен арест на кассу частично. Решение арбитражного суда о введении внешнего наблюдения даст возможность предприятию открыть счета и начать работать», — считает Евгений Долгих, председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству администрации Рубцовска.

Журналисты сообщают, что на предприятии начали сокращать персонал.