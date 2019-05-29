В Бийске выпускники угнали Toyota, которая сразу заглохла в луже

Бийские полицейские задержали молодых людей, подозреваемых в угоне автомобиля. Toyota Vista, которой они незаконно завладели, заглохла уже через первые несколько сотен метров.

Компания вечером пошла на берег реки Бехтемир, чтобы пожарить шашлыки и отпраздновать выпускной, рассказывают в ГУ МВД по Алтайскому краю. Ближе к ночи двое молодых людей пошли домой, но по пути увидели припаркованную машину и решили на ней покататься.

Один из парней ножом вскрыл водительскую дверь, замкнул провода и завел иномарку. Через четыреста метров Toyota заглохла в луже и больше не завелась.

Юноши пытались реанимировать машину с помощью аккумулятора, который взяли у соседки. Но это не получилось и все разошлись по домам.

По данному факту проводится проверка.