В Бийске водитель «дуплета» не заметил трактор и въехал в него

Предположительно, водитель легкового авто не заметил спецтехнику из-за яркого солнца, бившего ему в глаза.
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На улице Севастопольской в Бийске, 25 декабря, автомобиль ВАЗ-21099 («дуплет») врезался в заднюю часть трактора, который чистил улицу. Об этом сообщили подписчики паблика «Инцидент Бийск».
Предположительно, водитель легкового авто не заметил спецтехнику из-за яркого солнца, бившего ему в глаза.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter