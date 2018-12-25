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25 декабря
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Автоновости
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В Бийске водитель «дуплета» не заметил трактор и въехал в него

На улице Севастопольской в Бийске, 25 декабря, автомобиль ВАЗ-21099 («дуплет») врезался в заднюю часть трактора, который чистил улицу. Об этом сообщили подписчики паблика «Инцидент Бийск».

ДТП в Бийске.
ДТП в Бийске.
Юрий Ватолин в vk.com/incident_22

Предположительно, водитель легкового авто не заметил спецтехнику из-за яркого солнца, бившего ему в глаза.

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