В Бийске за два месяца стерлась «вечная» пешеходная зебра

Фото со стирающейся разметкой на пешеходном переходе в городе разместил телеграм-канал «Деловой Бийск».

«Прошло чуть более двух месяцев с момента заключения контракта и что мы видим? Работы еще не закончены, а „вечная“ разметка уже пришла в негодность. Заказчик по контракту предоставляет гарантию на выполненные работы в течение года, но какие к черту гарантии, если часть разметки уже оторвалась от дорожного полотна?», — говорится в сообщении.