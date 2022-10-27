27 октября
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Автоновости

В Бийске за два месяца стерлась «вечная» пешеходная зебра

Бийчане заметили, что нанесенная два месяца назад на дорогу резиновая метка уже начала стираться. На ее потратили около 3 млн рублей.

Облезлая зебра в Бийске
Облезлая зебра в Бийске
t.me/dbiysk, biysk22vk

Фото со стирающейся разметкой на пешеходном переходе в городе разместил телеграм-канал «Деловой Бийск».

«Прошло чуть более двух месяцев с момента заключения контракта и что мы видим? Работы еще не закончены, а „вечная“ разметка уже пришла в негодность. Заказчик по контракту предоставляет гарантию на выполненные работы в течение года, но какие к черту гарантии, если часть разметки уже оторвалась от дорожного полотна?», — говорится в сообщении.

Жители Бийска усомнились в долговечности подобной разметки. «Так дорог хватает только до весны, что ждать долговечности от разметки», — пишут комментаторы.

Ранее в Барнауле у подсветили обходной путь у Нового рынка.

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