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Автоновости

В Бийске за 1,2 млн рублей продают настоящего «монстра для бездорожья»

Машину для езды в экстремальных условиях продают в Бийске за 1,2 млн рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Машина для бездорожья.
Машина для бездорожья.
Авито.

В объявлении указано, что этот «монстр» — четырехкратный призер и постоянный участник Чемпионата Сибири по трофи-рейду. Машина специально создана для маршрутов по бездорожью, горной местности и непроходимым болотам.

Ее собрали в Бийске в 2015 году из разных комплектующих. Автомобиль построен на раме Toyota Land Cruiser 105. К раме на тягах привязаны шведские мосты «лапландеры».

Каркас из цельнотянутой трубы. Тормоза дисковые. Авто «сидит» на американских колесах Super Swamper TSL/BOGGER 44 с кованными дисками.

«Положительно зарекомендовала себя в триале», — пишет автор объявления. Стоимость этого аппарата — 1,2 млн рублей.

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