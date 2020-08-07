В Бийске за 1,2 млн рублей продают настоящего «монстра для бездорожья»

В объявлении указано, что этот «монстр» — четырехкратный призер и постоянный участник Чемпионата Сибири по трофи-рейду. Машина специально создана для маршрутов по бездорожью, горной местности и непроходимым болотам.
Ее собрали в Бийске в 2015 году из разных комплектующих. Автомобиль построен на раме Toyota Land Cruiser 105. К раме на тягах привязаны шведские мосты «лапландеры».
Каркас из цельнотянутой трубы. Тормоза дисковые. Авто «сидит» на американских колесах Super Swamper TSL/BOGGER 44 с кованными дисками.
«Положительно зарекомендовала себя в триале», — пишет автор объявления. Стоимость этого аппарата — 1,2 млн рублей.