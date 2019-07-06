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Автоновости

В Бийском районе Алтайского края нашли два слетевших с трассы автомобиля

Сегодня, 6 июля, у села Малоенисейское Бийского района в километре друг от друга обнаружили два автомобиля, пишет Аварком Бийск в своем паблике Вконтакте.

Автомобили под Бийском.
Автомобили под Бийском.
vk.com/avarcomdtp

«В одном месте стояла „Копейка“, которая по всем признакам перевернулась и каким-то образом встала на колеса, в другом — вверх тормашками лежала Lada Granta», — рассказал «Алтайской правде» сотрудник аваркома.

По его словам, хозяев рядом сначала не было. Через какое-то время около ВАЗ заметили мужчину, который держался за голову.

Выяснилось, что хозяин «Копейки» ночью выпивал с друзьями в поселке Семеновод, который находится недалеко от Малоенисейского. Пока они развлекались, кто-то угнал у них машину и бросил ее в поле. Днем хозяин нашел свой автомобиль, но заявил, что не будет обращаться в полицию, так как знает, кто совершил преступление, и разберется с ним лично.

Хозяина второй машины пока не нашли.

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