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Автоновости

В бийской ГИБДД придумали новый способ борьбы с нарушителями на дорогах

В Бийске сотрудники ГИБДД придумали новые меры по работе с нарушителями. Им не только выписывают штрафы, но и показывают тематические ролики, пишет «Бийский рабочий».

ДПС.
ДПС.
Анна Зайкова, altapress.ru.

На центральных улицах Бийска вместе с нарядами ДПС дежурит агитационный автобус «Академии дорожной безопасности». В нем с водителями проводят профилактические беседы и показывают кино.

«Водителям и пешеходам предлагают просмотреть небольшое „кино“ — видеоролики по тематике безопасности дорожного движения, благодаря которым они смогут наглядно представить к каким последствиям могут привести нарушения правил дорожного движения, и в дальнейшем будут неукоснительно соблюдать ПДД», — надеются в отделе пропаганды ГИБДД Бийска.

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