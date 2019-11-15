В бийской ГИБДД придумали новый способ борьбы с нарушителями на дорогах

На центральных улицах Бийска вместе с нарядами ДПС дежурит агитационный автобус «Академии дорожной безопасности». В нем с водителями проводят профилактические беседы и показывают кино.
«Водителям и пешеходам предлагают просмотреть небольшое „кино“ — видеоролики по тематике безопасности дорожного движения, благодаря которым они смогут наглядно представить к каким последствиям могут привести нарушения правил дорожного движения, и в дальнейшем будут неукоснительно соблюдать ПДД», — надеются в отделе пропаганды ГИБДД Бийска.