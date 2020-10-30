В черном списке. Lada вошла в топ-5 самых отзываемых брендов автомобилей 2020 года

В пятерку анти-лидеров вошли Datsun, Lada, Toyota, Hyundai и Ford. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные Росстандарта.

В издании отмечают, что отзывная кампания отечественных машин марки Lada стала крупнейшей за последние 3,5 года. В то же время, в целом количество отправленных в сервис машин в этом году в сравнении с 2019-м снизилось на 24% (с 649,5 тыс. до 494,6 тыс. штук).

В Росстандарте поясняют, что к концу года статистика может вырасти, ведь большинство производителей принимают такие решения в IV квартале.

В следующем году стоит ожидать роста отзывных кампаний: из-за пандемии некоторым производителям пришлось спешно искать новых поставщиков, что может сказаться на качестве продукции, считают эксперты.

Алтай-Лада. www.avito.ru/barnaul

А вот лидером антирейтинга стал японский Datsun (входит в Nissan), где из-за проблем с подушками безопасности были отозваны уже более 93 тыс. автомобиля моделей on-DO/mi-DO.

На втором месте — российский «Автоваз», отозвавший более 90 тыс. автомобиля моделей Lada Xray и Lada Vesta.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможность повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов», — объясняли причины отзыва в компании.

Третью строчку заняла японская Toyota, которая отозвала 82,6 тыс. автомобиль моделей Highlander, RAV4 и Land Cruiser Prado. Уточняется, что у машин возникли проблемы с форсунком омывателя лобового стекла, которому потребовалась замена.

Четвертое место у корейского Hyundai — 66,2 тыс. автомобилей.

Пятерку замыкает американский Ford с результатом в 18,4 тыс. отзывных машин.

О причинах такого количества отзывов «Известия» спросили независимого эксперта по индустрии «Автомобили и транспорт» Сергея Бургазлиева. Он пояснил, что изначально компании проводили отзывы только в случае серьезных технических проблем. Но в последнее время такого рода мероприятия стали частью маркетинговой политики: автовладельцев привлекают в сервисные центры для продажи дополнительных услуг.

«Причины каждой отзывной кампании нужно разбирать в отдельности. Так, отзыв по всему миру 1,5 млн автомобилей Honda в начале 2020-го из-за проблем с подушками безопасности не был имиджевым», — говорит эксперт.