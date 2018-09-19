На Чуйском тракте разбилась женщина-водитель из Барнаула и ее пассажирка

В Республике Алтай 18 сентября перевернулся автомобиль Toyota ist. В аварии пострадали жители Алтайского края, сообщает ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло около 9:50 утра в Майминском районе, на 449 километре Чуйского тракта. Автомобиль Toyota ist съехал с дороги и опрокинулся. За рулем была 28-летняя жительница Барнаула. Также в салоне машины находилась 30-летняя пассажирка из Алтайского края.

В результате аварии пассажирка Toyota получила травмы. Женщину доставили в больницу, не госпитализировали.

В ведомстве отмечают, что водитель покинула место ДТП. Однако в тот же вечер она обратилась в больницу. Медики госпитализировали пострадавшую.

Тестирование на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.