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На Чуйском тракте разбилась женщина-водитель из Барнаула и ее пассажирка

В Республике Алтай 18 сентября перевернулся автомобиль Toyota ist. В аварии пострадали жители Алтайского края, сообщает ГУ МВД России по региону.

ДТП в Республике Алтай 18 сентября.
ДТП в Республике Алтай 18 сентября.
ГУ МВД России по Республике Алтай.

ДТП произошло около 9:50 утра в Майминском районе, на 449 километре Чуйского тракта. Автомобиль Toyota ist съехал с дороги и опрокинулся. За рулем была 28-летняя жительница Барнаула. Также в салоне машины находилась 30-летняя пассажирка из Алтайского края.

В результате аварии пассажирка Toyota получила травмы. Женщину доставили в больницу, не госпитализировали.

В ведомстве отмечают, что водитель покинула место ДТП. Однако в тот же вечер она обратилась в больницу. Медики госпитализировали пострадавшую.

Тестирование на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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