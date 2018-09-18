В Барнауле собралась огромная пробка после ДТП со сбитым бетонным столбом

Вечером 18 сентября на пересечении ул. Малахова и Павловского тракта в Барнауле столкнулись Honda CR-V и Toyota. Во время аварии один из них снес бетонный столб, пишут в Barnaul 22. Собралась огромная пробка.

По словам очевидцев, за рулем «Тойоты» находилась женщина. В «Хонде» были двое детей.

Женщина начала совершать резкий маневр с левого ряда в правый. Ударилась правой стороной об бордюр и резко дернулась влево. Ударила в крыло бордовой машине. Бордовую понесло в столб. Он срезал столб и его понесло влево.

После ДТП в этом районе города образовались пробки. Многие автомобилисты возмущенно пишут, что добирались до дома больше часа. «Наглядный пример того, что ДПС не выполняют свою главную задачу. Пробку в 6 км можно было и по другой дороги направить. Всего три дополнительных сотрудников с рацией», — написал барнаулец Евгений Долматов.

Примерно в это же время на пересечении улиц Эмилии Алексеевой и 80-й Гвардейской дивизии столкнулись 41-я маршрутка и легковой автомобиль. О пострадавших не сообщается.