В ДТП на «проклятом» перекрестке в Алтайском крае пострадали четыре человека

За рулем Volkswagen был водитель 1994 года рождения. Он не пропустил ВАЗ-2101, которым управлял мужчина 1960 года рождения.
В результате пострадал водитель отечественного автомобиля, двое его пассажиров — молодой человек 2001 года рождения и женщина 1973 года рождения. Также травмы получили пассажир иномарки — мужчина 1960 года рождения.
Всем оказана медицинская помощь.
По факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в ДТП пострадали два человека.