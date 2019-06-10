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Автоновости

В ДТП на «проклятом» перекрестке в Алтайском крае пострадали четыре человека

В полиции уточнили обстоятельства аварии около села Родино 9 июня. В ДТП пострадало четыре человека, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

ДТП в Родино.
ДТП в Родино.
Василий в "Инцидент Барнаул" в vk.com

За рулем Volkswagen был водитель 1994 года рождения. Он не пропустил ВАЗ-2101, которым управлял мужчина 1960 года рождения.

В результате пострадал водитель отечественного автомобиля, двое его пассажиров — молодой человек 2001 года рождения и женщина 1973 года рождения. Также травмы получили пассажир иномарки — мужчина 1960 года рождения.

Всем оказана медицинская помощь.

По факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в ДТП пострадали два человека.

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