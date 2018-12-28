В ДТП в Алтайском крае пострадали 10 человек, 8 из них дети

ДТП произошло в Зональном районе, всего в машинах было 11 человек. Погибших нет.
На месте аварии работали пять бригад скорой помощи. Всех пострадавших доставили в Центральную городскую больницу и городскую больницу № 2 Бийска.
По данным Министерства здравоохранения Алтайского края, шесть человек, из них пятеро детей, госпитализированы с травмами средней тяжести. Четыре человека, получившие легкие травмы, в госпитализации не нуждаются. Они будут находиться в больницах, пока их не заберут родственники.