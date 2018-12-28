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В ДТП в Алтайском крае пострадали 10 человек, 8 из них дети

В Алтайском крае в ночь с 27 на 28 декабря столкнулись два автомобиля. В аварии пострадали 8 детей и 2 взрослых, пишут «Вести Алтай».

В Алтайский край поступил новый автомобиль скорой помощи
В Алтайский край поступил новый автомобиль скорой помощи
Мария Стрыгина

ДТП произошло в Зональном районе, всего в машинах было 11 человек. Погибших нет.

На месте аварии работали пять бригад скорой помощи. Всех пострадавших доставили в Центральную городскую больницу и городскую больницу № 2 Бийска.

По данным Министерства здравоохранения Алтайского края, шесть человек, из них пятеро детей, госпитализированы с травмами средней тяжести. Четыре человека, получившие легкие травмы, в госпитализации не нуждаются. Они будут находиться в больницах, пока их не заберут родственники.

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