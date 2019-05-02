«В эту секунду я могла уже умереть»: жительница Барнаула рассказала о страшном ДТП у аэропорта

Наталья Гилева поехала в аэропорт около 5 утра, заранее заказав такси. Сев в машину, девушка отметила странное поведение водителя.
Наталья Гилева,
пострадавшая в ДТП:
Сажусь в такси, на заднее сиденье за водителем, ставлю сумку рядом. Сразу же слышу недовольный голос: «Когда прибудем на место, если после Вашей сумки останется грязь на заднем сиденье — поедете со мной на мойку, машину отмывать.
Девушка добавила, что сумка была абсолютно «чистая и новая»,
Не доезжая до аэропорта около 500 метров, машина резко поворачивает и врезается в столб линии электропередачи, продолжает участница ДТП. При этом водитель ехал неспеша, добавляет она.
Наталья Гилева,
пострадавшая в ДТП:
Столб падает на машину, основной удар приходится на заднюю часть, где нахожусь я. После столкновения водитель поворачивается ко мне и воодушевлённо, с горящими глазами говорит мне, что он целый. Адская боль мгновенно сковала моё тело, рядом со мной в кабине лежал столб и я поняла, что в эту секунду я могла уже умереть.
Потом она выбралась из авто и начала кричать от боли, как вдруг водитель схватил ее и куда-то потащил, вспоминает пострадавшая.
Наталья Гилева,
пострадавшая в ДТП:
Один мужчина догадался подойти и спросить, почему я так сильно зову на помощь. Я объяснила ему, что у меня перелом, что нужно убрать от меня сумасшедшего водителя, попросила собрать все мои вещи и из них сделать мне опору для спины. Голова не держалась на шее, и я думала, что вот-вот она оторвется.
Позже на место ДТП прибыла полиция и «скорая».