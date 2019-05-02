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Автоновости

«В эту секунду я могла уже умереть»: жительница Барнаула рассказала о страшном ДТП у аэропорта

Жительница Барнаула Наталья Гилева попала в ДТП по дороге в аэропорт 22 апреля. Такси, в котором ехала девушка, влетело в столб. Водитель, по словам пассажирки, повел себя неадекватно, и она была вынуждена убегать, крича о помощи. Подробности аварии девушка рассказала в Instagram

Наталья Гилева, попавшая в ДТП у аэропорта Барнаула.
Наталья Гилева, попавшая в ДТП у аэропорта Барнаула.
instagram.com/natalis_black

Наталья Гилева поехала в аэропорт около 5 утра, заранее заказав такси. Сев в машину, девушка отметила странное поведение водителя.

Наталья Гилева,
пострадавшая в ДТП:

Сажусь в такси, на заднее сиденье за водителем, ставлю сумку рядом. Сразу же слышу недовольный голос: «Когда прибудем на место, если после Вашей сумки останется грязь на заднем сиденье — поедете со мной на мойку, машину отмывать.

Девушка добавила, что сумка была абсолютно «чистая и новая»,

Не доезжая до аэропорта около 500 метров, машина резко поворачивает и врезается в столб линии электропередачи, продолжает участница ДТП. При этом водитель ехал неспеша, добавляет она.

Наталья Гилева,
пострадавшая в ДТП:

Столб падает на машину, основной удар приходится на заднюю часть, где нахожусь я. После столкновения водитель поворачивается ко мне и воодушевлённо, с горящими глазами говорит мне, что он целый. Адская боль мгновенно сковала моё тело, рядом со мной в кабине лежал столб и я поняла, что в эту секунду я могла уже умереть.

Потом она выбралась из авто и начала кричать от боли, как вдруг водитель схватил ее и куда-то потащил, вспоминает пострадавшая.

Наталья Гилева,
пострадавшая в ДТП:

Один мужчина догадался подойти и спросить, почему я так сильно зову на помощь. Я объяснила ему, что у меня перелом, что нужно убрать от меня сумасшедшего водителя, попросила собрать все мои вещи и из них сделать мне опору для спины. Голова не держалась на шее, и я думала, что вот-вот она оторвется.

Позже на место ДТП прибыла полиция и «скорая».

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