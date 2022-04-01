1 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

В Европе водителям предложили медленнее ездить для экономии каждой капли топлива

Министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир предложил водителям экономить много энергоресурсов, сообщает «Российская газета».

Таксист.
Таксист.
кадр из фильма "Бриллиантовая рука".

Оздемир отметил, что немецкие водители могли бы помочь сэкономить много энергоресурсов, если бы стали медленнее ездить

Также министр посоветовал не брать машину, а ездить на велосипеде, автобусе или поезде: при возможности следует выбирать более экономный вариант передвижения с низкой скоростью

«С учетом высоких цен на энергоносители и сильную зависимость от России, я могу только посоветовать вам так поступать», — обратился к согражданам Оздемир в интервью Funke.

По мнению министра, его советы помогут «одним махом» сэкономить много энергии.

Ранее глава ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман также призвал ограничить скорость, потому что нужно «экономить каждую каплю бензина, которую можно сэкономить».

Кстати, накануне Оздемир призвал немцев меньше есть мяса, чтобы противостоять политике России.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость