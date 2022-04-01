В Европе водителям предложили медленнее ездить для экономии каждой капли топлива

Оздемир отметил, что немецкие водители могли бы помочь сэкономить много энергоресурсов, если бы стали медленнее ездить
Также министр посоветовал не брать машину, а ездить на велосипеде, автобусе или поезде: при возможности следует выбирать более экономный вариант передвижения с низкой скоростью
«С учетом высоких цен на энергоносители и сильную зависимость от России, я могу только посоветовать вам так поступать», — обратился к согражданам Оздемир в интервью Funke.
По мнению министра, его советы помогут «одним махом» сэкономить много энергии.
Ранее глава ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман также призвал ограничить скорость, потому что нужно «экономить каждую каплю бензина, которую можно сэкономить».
Кстати, накануне Оздемир призвал немцев меньше есть мяса, чтобы противостоять политике России.