В ГИБДД Барнаула рассказали подробности массового ДТП с переворотом

В Барнауле днем 19 апреля на проспекте Космонавтов, 11 произошла авария с участием трех автомобилей. В ДТП пострадали два человека, сообщили altapress.ru в ГИБДД города.

По предварительной информации, авария произошла в 12:15. Столкнулись автомобили Nissan Tiida под управлением 34-летней женщиы, Kia Ceed, за рулем которой был 35-летний мужчина и Toyota Corolla Fielder. Этой иномаркой управлял 32-летний мужчина. На снимках с места аварии видно, что автомобиль Nissan Tiida перевернулся на крышу. Другие иномарки также заметно пострадали.

ДТП в Барнауле 19 апреля. Участники сообщества Barnaul22

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель автомобиля Nissan и 41-летний пассажир иномарки. Им оказали помощь, не госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту этого ДТП.