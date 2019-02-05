В ГИБДД назвали автошколы Барнаула, чьи выпускники чаще других устраивают ДТП

В ГИБДД проанализировали ДТП, произошедшие в течение 2018 года по вине барнаульских водителей со стажем менее 2 лет. На основе этих данных мы составили топ-10 автошкол с самыми аварийными выпускниками.

Антирейтинг возглавляют автошколы при учебных заведениях — Алтайском промышленно экономическом колледже (АПЭК) и «политехе» (АлтГТУ). Это единственные организации, у которых виновниками аварии становились более 2% выпускников. Правда, курсантов у них относительно мало: АПЭК отучил 44 человека, «политех» — 48. Поэтому единственная авария выпускников того и другого учебного заведения сразу вывела их в лидеры антирейтинга.

Тройку замкнула коммерческая автошкола «Лидер» с 3 ДТП на 193 получивших права после обучения в ней (1,55%).

Далее в списке — автошкола «Престиж» с 4 виновниками ДТП среди 206 бывших курсантов; (1,49%) и Алтайский политехнический техникум (2 аварии на 153 ученика; 1,31%).

Также в топ-10 по аварийности выпускников попали:

«ШПОВ» — 1,29% ( 7 ДТП на 543 экс-курсантов);

7 ДТП на 543 экс-курсантов); «Автодрайв Плюс» — 1,14% ( 4 на 348);

4 на 348); ДОСААФ России — 1,13% ( 4 на 353);

4 на 353); «Автошкола-ВИП» — 0,77 ( 6 на 778);

6 на 778); «Автошкола-Элит» -0,74 ( 7 на 940).

О том, выпускники каких еще автошкол Барнаула, Бийска, Рубцовска и других территорий Алтайского края провоцировали ДТП в 2018 году можно посмотреть здесь.