Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 февраля -34°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

В ГИБДД назвали автошколы Барнаула, чьи выпускники чаще других устраивают ДТП

В ГИБДД проанализировали ДТП, произошедшие в течение 2018 года по вине барнаульских водителей со стажем менее 2 лет. На основе этих данных мы составили топ-10 автошкол с самыми аварийными выпускниками.

Учебные автомобили в Барнауле
Учебные автомобили в Барнауле
из архива редакции

Антирейтинг возглавляют автошколы при учебных заведениях — Алтайском промышленно экономическом колледже (АПЭК) и «политехе» (АлтГТУ). Это единственные организации, у которых виновниками аварии становились более 2% выпускников. Правда, курсантов у них относительно мало: АПЭК отучил 44 человека, «политех» — 48. Поэтому единственная авария выпускников того и другого учебного заведения сразу вывела их в лидеры антирейтинга.

Тройку замкнула коммерческая автошкола «Лидер» с 3 ДТП на 193 получивших права после обучения в ней (1,55%).

Далее в списке — автошкола «Престиж» с 4 виновниками ДТП среди 206 бывших курсантов; (1,49%) и Алтайский политехнический техникум (2 аварии на 153 ученика; 1,31%).

Также в топ-10 по аварийности выпускников попали:

  • «ШПОВ» — 1,29% (7 ДТП на 543 экс-курсантов);
  • «Автодрайв Плюс» — 1,14% (4 на 348);
  • ДОСААФ России — 1,13% (4 на 353);
  • «Автошкола-ВИП» — 0,77 (6 на 778);
  • «Автошкола-Элит» -0,74 (7 на 940).

О том, выпускники каких еще автошкол Барнаула, Бийска, Рубцовска и других территорий Алтайского края провоцировали ДТП в 2018 году можно посмотреть здесь.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость