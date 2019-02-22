В ГИБДД назвали самые аварийные участки дорог Барнаула и Алтайского края

Участки Чуйского тракта в районе села Полковниково, а также в Косихинском и Троицком районах, стали самыми аварийными в Алтайском крае в 2018 году, сообщил начальник алтайской ГИБДД Владислав Перцев.

В этих районах запланированы мероприятия ГИБДД. Владислав Перцев отметил, что на основе анализа аварийности готовят предложения по уменьшению числа ДТП. В частности, это разделение транспортных потоков барьерными ограждениями.

В Барнауле очагами концентрации ДТП стали 56 участков, которые анализируют каждый год. В основном это самые оживленные улицы города. Среди них перекрестки:

Северо-Западная — Смирнова,

Георгия Исакова — 2-я Северо-Западная,

Георгия Исакова — Покровская,

Ленина — Партизанская,

пешеходный переход на улице Юрина , 225.

Для уменьшения числа ДТП в краевой столице некоторые светофоры переводят в асинхронный режим работы, особенно вечером и ночью. Благодаря этому не создается режим «зеленой волны», поэтому водители не успевают разогнаться. Также увеличивают плотность нарядов ГИБДД.

Напомним, по данным за 2018 год на дорогах региона продолжает снижаться аварийность.