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Автоновости

В ГИБДД назвали самые аварийные участки дорог Барнаула и Алтайского края

Участки Чуйского тракта в районе села Полковниково, а также в Косихинском и Троицком районах, стали самыми аварийными в Алтайском крае в 2018 году, сообщил начальник алтайской ГИБДД Владислав Перцев.

ДТП в Барнауле утром 10 января.
ДТП в Барнауле утром 10 января.
altapress.ru

В этих районах запланированы мероприятия ГИБДД. Владислав Перцев отметил, что на основе анализа аварийности готовят предложения по уменьшению числа ДТП. В частности, это разделение транспортных потоков барьерными ограждениями.

В Барнауле очагами концентрации ДТП стали 56 участков, которые анализируют каждый год. В основном это самые оживленные улицы города. Среди них перекрестки:

  • Северо-Западная — Смирнова,
  • Георгия Исакова — 2-я Северо-Западная,
  • Георгия Исакова — Покровская,
  • Ленина — Партизанская,
  • пешеходный переход на улице Юрина, 225.

Для уменьшения числа ДТП в краевой столице некоторые светофоры переводят в асинхронный режим работы, особенно вечером и ночью. Благодаря этому не создается режим «зеленой волны», поэтому водители не успевают разогнаться. Также увеличивают плотность нарядов ГИБДД.

Напомним, по данным за 2018 год на дорогах региона продолжает снижаться аварийность.

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