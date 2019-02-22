В ГИБДД назвали самые аварийные участки дорог Барнаула и Алтайского края

В этих районах запланированы мероприятия ГИБДД. Владислав Перцев отметил, что на основе анализа аварийности готовят предложения по уменьшению числа ДТП. В частности, это разделение транспортных потоков барьерными ограждениями.
В Барнауле очагами концентрации ДТП стали 56 участков, которые анализируют каждый год. В основном это самые оживленные улицы города. Среди них перекрестки:
- Северо-Западная — Смирнова,
- Георгия Исакова — 2-я Северо-Западная,
- Георгия Исакова — Покровская,
- Ленина — Партизанская,
- пешеходный переход на улице Юрина, 225.
Для уменьшения числа ДТП в краевой столице некоторые светофоры переводят в асинхронный режим работы, особенно вечером и ночью. Благодаря этому не создается режим «зеленой волны», поэтому водители не успевают разогнаться. Также увеличивают плотность нарядов ГИБДД.
Напомним, по данным за 2018 год на дорогах региона продолжает снижаться аварийность.