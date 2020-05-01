В ГИБДД рассказали, как будут принимать экзамены на майских выходных

Управление ГИБДД по Алтайскому краю информирует о том, что с 1 по 5 мая будет будет по-прежнему выполнять регистрационно-экзаменационную работу. Выходные для сотрудников этого подразделения заменены на трудовые будни.

Принят закон о регистрации машин без посещения ГИБДД

В ГИБДД рекомендуют записаться на получение такого рода услуг через единый федеральный портал.

Это позволит заявителю сократить бумажную волокиту и отследить все этапы рассмотрения его обращения. Кроме того, заявка в электронном виде обеспечивает 30%-ную скидку на госпошлину.

На портале «Госуслуги» в электронном виде можно заявиться на:

— проведение регистрационных действий автомототранспортных средств и прицепов к ним;

— прием квалификационных экзаменов и выдачу водительских удостоверений;

— предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения.