В ГИБДД рассказали, как будут принимать экзамены на майских выходных

В ГИБДД рекомендуют записаться на получение такого рода услуг через единый федеральный портал.
Это позволит заявителю сократить бумажную волокиту и отследить все этапы рассмотрения его обращения. Кроме того, заявка в электронном виде обеспечивает 30%-ную скидку на госпошлину.
На портале «Госуслуги» в электронном виде можно заявиться на:
— проведение регистрационных действий автомототранспортных средств и прицепов к ним;
— прием квалификационных экзаменов и выдачу водительских удостоверений;
— предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения.