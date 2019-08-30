В ГИБДД рассказали, на каких улицах Барнаула установят новые камеры

В этом году на улицах Барнаула установят шесть дополнительных камер для фиксации правонарушений водителей. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю полковник полиции Владислав Перцев.

Новые камеры появятся на шести перекрестках и пересечениях: пр. Ленина — ул. Гоголя, пр. Ленина — ул. Матросова, ул. Аванесова — ул. Кауфмана, ул. Попова — ул. Энтузиастов, Павловский тракт — ул. Советской Армии.

Всего в крае установлены 54 прибора фото- и видеофиксации.

В ведомстве также сообщили, сколько было наложено штрафов. Так, в прошлом году сумма составила 458 млн 855 тыс. рублей, а в этом году — 532 млн 210 тыс. рублей.

Из них в 2018 году собрали 193 млн 696 тыс. рублей и 187 млн 693 тыс.— в 2019 году.