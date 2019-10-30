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Автоновости

В ГИБДД рассказали подробности двух ночных ДТП в Барнауле

29 октября поздно вечером в Барнауле произошло два ДТП, с которыми разбирается полиция. В обеих авариях пострадали люди, рассказали в городской ГИБДД.

ДТП на пр. Красноармейском 29 октября
ДТП на пр. Красноармейском 29 октября
https://vk.com/incident22

Одно ДТП произошло в 22:35 на пр. Красноармейский, 76. Столкнулись Toyota Starlet под управлением водителя женщины 1983 года рождения и Volkswagen Golf, которым управлял мужчина 1974 года рождения.

После столкновения Toyota врезалась в бордюрный камень, а второй автомобиль — в опору ЛЭП.

В результате ДТП водитель Toyota Starlet получила травмы, она госпитализирована.

В 23:30 ДТП случилось на ул. Советская, 13. Столкнулись ВАЗ 21083 и Nissan Juke. За рулем отечественного авто был водитель 1997 года рождения. «Жуком» управлял мужчина 1978 года рождения.

Водитель Nissan получил травмы, госпитализация ему не понадобилась.

ДТП на пр. Красноармейском 29 октября
ДТП на пр. Красноармейском 29 октября
vk.com/incident22

Пассажир автомобиля ВАЗ девушка, 1999 года рождения, также получила травмы, госпитализирована.

По обоим случаям проводится проверка.

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