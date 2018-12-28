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Автоновости
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В ГИБДД рассказали подробности ДТП с 10 пострадавшими в Алтайском крае

В Зональном районе в ночь с 27 на 28 декабря столкнулись ВАЗ и Toyota Noah, пострадали 10 человек. В ГИБДД региона рассказали об обстоятельствах этой аварии.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Дмитрий Кудрявцев

ДТП произошло в 00:10. По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-21063 под управлением 30-летнего водителя выезжал со второстепенной дороги со стороны села Шубенка. Легковушка столкнулась с Toyota Noah, за рулем которой был 35-летний водитель.

По предварительным данным, в автомобиле ВАЗ были водитель и 4 пассажира, а в автомобиле Toyota Noah — водитель и 7 пассажиров. В результате ДТП травмы получили 10 человек, в том числе восемь детей.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Напомним, на месте аварии работали пять бригад скорой помощи. Всех пострадавших доставили в Центральную городскую больницу и городскую больницу № 2 Бийска.

По данным Министерства здравоохранения Алтайского края, шесть человек, из них пятеро детей, госпитализированы с травмами средней тяжести. Четыре человека, получившие легкие травмы, в госпитализации не нуждаются. Они будут находиться в больницах, пока их не заберут родственники.

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