В ГИБДД рассказали подробности ДТП с 10 пострадавшими в Алтайском крае

ДТП произошло в 00:10. По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-21063 под управлением 30-летнего водителя выезжал со второстепенной дороги со стороны села Шубенка. Легковушка столкнулась с Toyota Noah, за рулем которой был 35-летний водитель.
По предварительным данным, в автомобиле ВАЗ были водитель и 4 пассажира, а в автомобиле Toyota Noah — водитель и 7 пассажиров. В результате ДТП травмы получили 10 человек, в том числе восемь детей.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку.
Напомним, на месте аварии работали пять бригад скорой помощи. Всех пострадавших доставили в Центральную городскую больницу и городскую больницу № 2 Бийска.
По данным Министерства здравоохранения Алтайского края, шесть человек, из них пятеро детей, госпитализированы с травмами средней тяжести. Четыре человека, получившие легкие травмы, в госпитализации не нуждаются. Они будут находиться в больницах, пока их не заберут родственники.