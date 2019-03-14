В ГИБДД рассказали подробности жесткого ДТП с 4 пострадавшими в Барнауле

В Барнауле поздно вечером 13 марта столкнулись автомобиль ВАЗ и грузовик DAF с прицепом. В аварии пострадали четыре человека, сообщает ГИБДД города.

ДТП произошло в 23:40 на улице Партизанская, 220. Автомобиль ВАЗ-21099 под управлением 24-летнего парня столкнулся с грузовиком DAF FT с прицепом Krone, которым управлял 35-летний мужчина. После этого ВАЗ наехал на металлическое ограждение.

В результате аварии водитель отечественного автомобиля получил телесные повреждения, ему оказали помощь, госпитализировали в горбольницу № 1. Также телесные повреждения получили пассажирки ВАЗа: 20-летняя и две 19-летние девушки. Пострадавших госпитализировали.

Полицейские проводят проверку.