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Автоновости

В ГИБДД рассказали подробности жесткого ДТП с 4 пострадавшими в Барнауле

В Барнауле поздно вечером 13 марта столкнулись автомобиль ВАЗ и грузовик DAF с прицепом. В аварии пострадали четыре человека, сообщает ГИБДД города.

ДТП в Барнауле.
ДТП в Барнауле.
vk.com/incident22

ДТП произошло в 23:40 на улице Партизанская, 220. Автомобиль ВАЗ-21099 под управлением 24-летнего парня столкнулся с грузовиком DAF FT с прицепом Krone, которым управлял 35-летний мужчина. После этого ВАЗ наехал на металлическое ограждение.

В результате аварии водитель отечественного автомобиля получил телесные повреждения, ему оказали помощь, госпитализировали в горбольницу № 1. Также телесные повреждения получили пассажирки ВАЗа: 20-летняя и две 19-летние девушки. Пострадавших госпитализировали.

Полицейские проводят проверку.

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