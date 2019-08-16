В ГИБДД рассказали подробности жесткого ДТП в Барнауле

В Барнауле вечером 15 августа столкнулись автомобили Toyota и Hyundai. В ДТП пострадали водители этих машин, сообщили altapress.ru в пресс-службе ГИБДД города.

Авария произошла в 20:25 на улице Северо-Западная, 62. Водитель Toyota Caldina нарушил правила очередности проезда и допустил столкновение с Hyundai Tiburon. После этого автомобиль Hyundai наехал на стойку светофора и дорожного знака.

ДТП в Барнауле 15 августа. Участники сообщества «Инцидент Барнаул», vk.com/incident22

Очевидцы писали в группе «Баранул 22», что одна из машин задымилась после столкновения.

В результате ДТП пострадали водители иномарок. Им оказали помощь в городской больнице № 1. Госпитализация не потребовалась.