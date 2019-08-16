В ГИБДД рассказали подробности жесткого ДТП в Барнауле

Авария произошла в 20:25 на улице Северо-Западная, 62. Водитель Toyota Caldina нарушил правила очередности проезда и допустил столкновение с Hyundai Tiburon. После этого автомобиль Hyundai наехал на стойку светофора и дорожного знака.
ДТП в Барнауле 15 августа.
Участники сообщества «Инцидент Барнаул», vk.com/incident22
Очевидцы писали в группе «Баранул 22», что одна из машин задымилась после столкновения.
В результате ДТП пострадали водители иномарок. Им оказали помощь в городской больнице № 1. Госпитализация не потребовалась.