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Автоновости

В ГИБДД рассказали подробности жесткого ДТП в Новоалтайске

В Новоалтайске вечером 20 марта столкнулись три автомобиля. В результате аварии есть пострадавшие, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

ДТП в Новоалтайске.
ДТП в Новоалтайске.
Участники сообщества Barnaul22.

Авария произошла на улице Анатолия в районе дома № 4. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris не выдержал дистанцию до впереди движущегося автомобиля Subaru Forester. Иномарки столкнулись.

После этого от удара Hyundai отбросило на встречную полосу, где автомобиль врезался в движущийся во встречном направлении ВАЗ-2107.

В результате ДТП 36-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris был госпитализирован. Его 44-летнему пассажиру и 31-летнму водителю ВАЗа оказали медицинскую помощь.

Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельсва произошедшего.

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