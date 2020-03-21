В ГИБДД рассказали подробности жесткого ДТП в Новоалтайске

В Новоалтайске вечером 20 марта столкнулись три автомобиля. В результате аварии есть пострадавшие, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Авария произошла на улице Анатолия в районе дома № 4. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris не выдержал дистанцию до впереди движущегося автомобиля Subaru Forester. Иномарки столкнулись.

После этого от удара Hyundai отбросило на встречную полосу, где автомобиль врезался в движущийся во встречном направлении ВАЗ-2107.

В результате ДТП 36-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris был госпитализирован. Его 44-летнему пассажиру и 31-летнму водителю ВАЗа оказали медицинскую помощь.

Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельсва произошедшего.