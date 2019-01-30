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Автоновости
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В ГИБДД рассказали подробности жесткого наезда на пешехода в Барнауле

В Барнауле вечером 29 января автомобиль Toyota наехал на пешехода. После этого в иномарку врезался автобус, сообщили altapress.ru в ГИБДД города.

ДТП на Павловском тракте.
ДТП на Павловском тракте.
vk.com/barneos22.

ДТП произошло в 20:41 на Павловском тракте, 251в. Автомобиль Toyota Camry под управлением 27-летнего водителя наехал на 28-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. После этого в Toyota врезался автобус Daimler-Benz маршрута № 20.

В ролике, который разместили в группе «Инцидент Барнаул» видно, что перед тем, как врезаться в иномарку, автобус задел пешехода, лежащего на дороге.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в городскую больницу № 1.

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