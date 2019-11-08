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8 ноября 5°C

В ГИБДД рассказали, сколько людей погибло на дорогах Барнаула в этом году

За 10 месяцев 2019 года в Барнауле произошла почти тысяча ДТП, в которых погибло 29 человек и более тысячи пострадали. Самый распространенный вид аварий — с пешеходами. В городской ГИБДД призывают жителей быть очень внимательными и соблюдать ПДД.

Пешеходный переход.
Пешеходный переход.
barnaul.org

358 аварий с участием пешеходов зарегистрировано за указанный период, говорят в Госавтоинспекции. 14 человек погибли, 365 получили травмы.

Причем из-за нарушения правил дорожного движения при переходе дорог пострадали 84 человека и 8 погибли.

В ГИБДД обращаются к пешеходам, которые также как и водители обязаны выполнять элементарные меры безопасности.

  • Согласно п. 4.3 ПДД РФ пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.
  • Пункт 4.5 ПДД РФ гласит, что на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
  • При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

Нужно помнить, что водитель проезжающего автомобиля не может в любой момент остановить его.

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