В ГИБДД рассказали, сколько людей погибло на дорогах Барнаула в этом году

358 аварий с участием пешеходов зарегистрировано за указанный период, говорят в Госавтоинспекции. 14 человек погибли, 365 получили травмы.
Причем из-за нарушения правил дорожного движения при переходе дорог пострадали 84 человека и 8 погибли.
В ГИБДД обращаются к пешеходам, которые также как и водители обязаны выполнять элементарные меры безопасности.
- Согласно п. 4.3 ПДД РФ пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.
- Пункт 4.5 ПДД РФ гласит, что на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
- При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
Нужно помнить, что водитель проезжающего автомобиля не может в любой момент остановить его.