В ГИБДД рассказали, сколько людей погибло на дорогах Барнаула в этом году

За 10 месяцев 2019 года в Барнауле произошла почти тысяча ДТП, в которых погибло 29 человек и более тысячи пострадали. Самый распространенный вид аварий — с пешеходами. В городской ГИБДД призывают жителей быть очень внимательными и соблюдать ПДД.

358 аварий с участием пешеходов зарегистрировано за указанный период, говорят в Госавтоинспекции. 14 человек погибли, 365 получили травмы.

Причем из-за нарушения правил дорожного движения при переходе дорог пострадали 84 человека и 8 погибли.

В ГИБДД обращаются к пешеходам, которые также как и водители обязаны выполнять элементарные меры безопасности.

Согласно п. 4.3 ПДД РФ пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам , в том числе по подземным и надземным , а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

в том числе по подземным и надземным а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Пункт 4.5 ПДД РФ гласит , что на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть ( трамвайные пути) после того , как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств , их скорость и убедятся , что переход будет для них безопасен.

что на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть трамвайные пути) после того как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств их скорость и убедятся что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы , кроме того , не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия , ограничивающего обзорность , не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

Нужно помнить, что водитель проезжающего автомобиля не может в любой момент остановить его.