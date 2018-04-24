В ГИБДД решили изменить правила сдачи экзаменов для водителей

ГИБДД собирается объединить две части практического экзамена — площадку и город — в единый экзамен, рассказал в интервью "Коммерсанту" глава ГИБДД России Михаил Черников.
"Чтобы исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке, вводится объединенный экзамен, в который будут обязательно включены элементы площадки. Думаю, это позволит получить на выходе более грамотного водителя и минимизировать аварийность", — сказал Черников.
Глава ГИБДД отметил, что сейчас не больше 8% претендентов на водительские удостоверения сдают экзамены с первого раза.
Предлагаемые ГИБДД изменения обсуждаются в Минобрнауки, пишет znak.com.
"Думаю, в течение года мы выйдем на финишную стадию", — отметил Черников.
В начале апреля ГИБДД внесла серьезные изменения в экзаменационные билеты для будущих водителей. В частности, речь идет о вопросах про методы извлечения пострадавшего из салона автомобиля, помощи при термическом ожоге, правилах сердечно-легочной реанимации.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.