В ГИБДД решили изменить правила сдачи экзаменов для водителей

"Чтобы исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке, вводится объединенный экзамен, в который будут обязательно включены элементы площадки. Думаю, это позволит получить на выходе более грамотного водителя и минимизировать аварийность", — сказал Черников.

Глава ГИБДД отметил, что сейчас не больше 8% претендентов на водительские удостоверения сдают экзамены с первого раза.

Предлагаемые ГИБДД изменения обсуждаются в Минобрнауки, пишет znak.com.

"Думаю, в течение года мы выйдем на финишную стадию", — отметил Черников.

В начале апреля ГИБДД внесла серьезные изменения в экзаменационные билеты для будущих водителей. В частности, речь идет о вопросах про методы извлечения пострадавшего из салона автомобиля, помощи при термическом ожоге, правилах сердечно-легочной реанимации.

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