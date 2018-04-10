Госавтоинспекция опубликовала экзаменационные билеты для будущих водителей

Новые экзаменационные билеты для категорий "А", "B", "М" и подкатегорий "А1" и "B1" опубликованы на сайте ГИБДД РФ, сообщает "Коммерсантъ".
Выяснилось, что в автошколах будущих водителей учили правильным методам оказания первой медпомощи. Но полученные знания не совпадали с содержанием ответов в билетах на экзамене.
В начале года Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) обратилась в ГИБДД России и сообщила о "нарушении прав и законных интересов" граждан. Специалисты Минздрава РФ заметили, что рекомендации в билетах, затрагивающие оказание медпомощи пострадавшим в ДТП, противоречат официальным памяткам МЧС России.
Татьяна Шутылева,
президент МААШ:
— Доходило до того, что преподаватели говорили абитуриентам, какие ответы нужно давать на экзамене, чтобы получить оценку "экзамен сдан", но предупреждали, что в реальной жизни нужно пользоваться совершенно иными методиками. Это путало начинающих водителей. Память — штука коварная: кто знает, что человек вспомнит в стрессовой ситуации. Мы поэтому и забили тревогу.
Экзаменационные билеты утверждены главным государственным инспектором безопасности дорожного движения Российской Федерации и используются во всех экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции при приеме теоретического экзамена, пишет argumenti.ru. При сдаче теоретического экзамена кандидатам в водители, допустившим одну ошибку либо допустившим две ошибки в разных тематических блоках комплекта экзаменационных задач, предоставляется возможность ответа на дополнительные вопросы.
В региональные подразделения ГИБДД уже направлены разъяснения по поводу применения новых экзаменационных билетов. Новые билеты также загружены в информационную систему ФИС ГИБДД, фиксирующую процесс экзаменов по всей России.
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