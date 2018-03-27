ГИБДД по Алтайскому краю предлагает поставить во все автобусы видеорегистраторы

Петр Богомолов,

начальник управления ГИБДД по Алтайскому краю:

— Основную роль в совершении ДТП (с участие общественного транспорта — прим. ред.) играет агрессивная манера вождения, зачастую вызванная конкуренцией за пассажира в погоне за длинным рублем. Как видно из статистики, водителей и владельцев автобусов не останавливают принимаемые к ним меры административного воздействия. Соответственно, необходимы новые формы контроля за водителями пассажироперевозящего транспорта. Госавтоинспекция предлагает законодательно закрепить фиксирование правонарушений с помощью видеорегистраторов, установленных на транспортном средстве.

Краевая ГИБДД в сентябре 2017 года разослала по муниципалитетам информационные письма. В нем инспекторы предлагали оснастить местные автобусы видеорегистраторами. Но так как такого требования на законодательном уровне нет, большинство глав администраций проигнорировали инициативу ведомства.

По словам Богомолова, только в Барнауле процесс сдвинулся с мертвой точки, и в городских автобусах стали появляться регистраторы.

По мысли ГИБДД, видеорегистраторы должны дисциплинировать водителей автобусов. Известно, что такие же камеры несколько лет назад массово установили в патрульных автомобилях ДПС. Это позволило снизить аварийность с участием сотрудников полиции.

Напомним, барнаульцы нередко обсуждают в соцсетях опасные маневры водителей автобусов. Например, в феврале водитель автобуса 35 маршрута, чтобы быстрее проскочить перекресток, выехал на встречную, проехал на красный свет и едва не устроил аварию.

Факт

В 2017 году ГИБДД в Алтайском крае 17,3 тыс. раз оштрафовала водителей пассажирских автобусов за нарушения ПДД. Это почти в два раза больше, чем в 2016 году.

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