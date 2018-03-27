ГИБДД по Алтайскому краю предлагает поставить во все автобусы видеорегистраторы

Нарушения со стороны водителей автобусов можно фиксировать с помощью видеорегистраторов. Управление ГИБДД по Алтайскому краю предлагает обязать перевозчиков устанавливать такие камеры. Об этом 23 марта заявил начальник ведомства Петр Богомолов на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.
Петр Богомолов,
начальник управления ГИБДД по Алтайскому краю:
— Основную роль в совершении ДТП (с участие общественного транспорта — прим. ред.) играет агрессивная манера вождения, зачастую вызванная конкуренцией за пассажира в погоне за длинным рублем. Как видно из статистики, водителей и владельцев автобусов не останавливают принимаемые к ним меры административного воздействия.
Соответственно, необходимы новые формы контроля за водителями пассажироперевозящего транспорта. Госавтоинспекция предлагает законодательно закрепить фиксирование правонарушений с помощью видеорегистраторов, установленных на транспортном средстве.
Краевая ГИБДД в сентябре 2017 года разослала по муниципалитетам информационные письма. В нем инспекторы предлагали оснастить местные автобусы видеорегистраторами. Но так как такого требования на законодательном уровне нет, большинство глав администраций проигнорировали инициативу ведомства.
По словам Богомолова, только в Барнауле процесс сдвинулся с мертвой точки, и в городских автобусах стали появляться регистраторы.
По мысли ГИБДД, видеорегистраторы должны дисциплинировать водителей автобусов. Известно, что такие же камеры несколько лет назад массово установили в патрульных автомобилях ДПС. Это позволило снизить аварийность с участием сотрудников полиции.
Напомним, барнаульцы нередко обсуждают в соцсетях опасные маневры водителей автобусов. Например, в феврале водитель автобуса 35 маршрута, чтобы быстрее проскочить перекресток, выехал на встречную, проехал на красный свет и едва не устроил аварию.
Факт
В 2017 году ГИБДД в Алтайском крае 17,3 тыс. раз оштрафовала водителей пассажирских автобусов за нарушения ПДД. Это почти в два раза больше, чем в 2016 году.
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