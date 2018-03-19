Стало известно, сколько в Алтайском крае электромобилей

В Алтайском крае на учете в ГИБДД стоят 9 электромобилей. Это следует из данных аналитического агентства "Автостат".
В Алтайском крае ровно столько же, как и в Омской области. Из соседних регионов меньше только в Хакасии (6) и в Кемеровской области. В Новосибирской области автомобилей на электротяге — 29, в Томской — 16. В Сибири совсем нет электрокаров только в республиках Тыва и Алтай.
В целом по России на 1 января 2018 года насчитывался 1771 электромобиль. Порядка четверти (23,4%) всех электромобилей в России стоит на учете в Приморском крае (415 шт.). В Москве их насчитывается 328. Также свыше сотни электрокаров зарегистрировано в Хабаровском (163 шт.) и Краснодарском (125 шт.) краях.
Самый популярный электромобиль в России — Nissan Leaf. На его долю приходится 62,3% регистраций. Далее с долей 16% следует Mitsubishi i-MiEV (283 шт.). Третье место в этом рейтинге занимает Tesla Model S (194 шт.; доля — 11%). Помимо этой модели, Tesla представлена в российском парке и кроссовером Model X (68 шт.). Но ее пока опережает отечественный электрокар LADA Ellada (93 шт.). Более скромные показатели у Renault Twizy (26 шт.) и BMW i3 (4 шт.).
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