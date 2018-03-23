После страшного ДТП в Алтайском крае ГИБДД стала в два раза чаще штрафовать водителей автобусов

В 2017 году ГИБДД в Алтайском крае 17,3 тыс. раз оштрафовала водителей пассажирских автобусов за нарушения ПДД. Это почти в два раза больше, чем в 2016 году, сообщил начальник отдела надзора автоинспекции в регионе Виктор Левченко.
По его словам, ГИБДД стала уделять особое внимание пассажирским перевозкам после резонансного ДТП в Косихинском районе: 4 января 2017 года на трассе столкнулись два автобуса. Тогда погибли трое, еще 29 человек пострадали.
Всего за 2017 год в Алтайском крае произошло 127 ДТП с участием общественного транспорта. Это на 14% меньше, чем годом ранее. В таких инцидентах лишились жизни пять человек. Лидерами по числу попаданий в аварии стали компании "БарнаулПассажирТранс" (7 ДТП), "Гранд" и "Евробус+" (6) и "Солгри" (5).
Инспектор Виктор Левченко считает, что главной причиной аварий с участием автобусов можно считать низкую дисциплину водителей. Они нарушают элементарные пункты ПДД. Кроме того, часто работодатели заставляют их перерабатывать, что тоже сказывается на аварийности.
В качестве примера Левченко привел ДТП с участием маршрутки №33 в Барнауле в сентябре 2017 года. В аварии пострадали три человека. Выяснилось, что водитель без перерыва был за рулем более 12 часов.
Также за год ГИБДД 606 раз оштрафовала должностные лица предприятий-перевозчиков за ненадлежащее техническое состояние автобусов. Этот показатель на уровне 2016 года, отметил представитель ведомства.
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