В Барнауле обсуждают водителя автобуса, который грубо нарушил ПДД и совершил опасный маневр

Инцидент произошел на перекресте улицы Попова и Павловского тракта. Дата неизвестна, но ролик Виктор опубликовал 2 февраля. На записи видно, как машины останавливаются на красный свет, но из потока выезжает автобус, по встречной полосе обгоняет стоящие авто и на большой скорости пролетает перекресток, куда уже стали выезжать автомобили, которым загорелся "зеленый".

Манера вождения человека за рулем автобуса вызвала негодование у пользователей соцсетей.

В январе комментаторов алтайских пабликов разозлил другой водитель автобуса. Он, по мнению многих, опасно обогнал колонну машин на Чуйском тракте в метель. Вскоре после инцидента водитель уволился.

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