В Барнауле обсуждают водителя автобуса, который грубо нарушил ПДД и совершил опасный маневр

В Барнауле водитель автобуса 35 маршрута, чтобы быстрее проскочить перекресток, выехал на встречную, проехал на красный свет и едва не устроил аварию. Запись безрассудного маневра с камеры видеорегистратора барнаулец Виктор Шишов выложил на YouTube.
Инцидент произошел на перекресте улицы Попова и Павловского тракта. Дата неизвестна, но ролик Виктор опубликовал 2 февраля. На записи видно, как машины останавливаются на красный свет, но из потока выезжает автобус, по встречной полосе обгоняет стоящие авто и на большой скорости пролетает перекресток, куда уже стали выезжать автомобили, которым загорелся "зеленый".
Манера вождения человека за рулем автобуса вызвала негодование у пользователей соцсетей.
В январе комментаторов алтайских пабликов разозлил другой водитель автобуса. Он, по мнению многих, опасно обогнал колонну машин на Чуйском тракте в метель. Вскоре после инцидента водитель уволился.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.