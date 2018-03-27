Начальник алтайской ГИБДД раскритиковал муниципалитеты за обустройство дорог

Качество содержания и обустройства дорог знаками, светофорами и другими элементами транспортной инфраструктуры в Алтайском крае остается на недостаточном уровне. Часто местные власти обращают на это внимание только после аварий, признал начальник регионального управления ГИБДД Петр Богомолов.
По его словам, в ряде районов края не уделяют должного внимания этой теме. Наиболее велика доля ДТП, которые случились в том числе из-за неудовлетворительного состояния дорог, — в Бийске, Рубцовске, Петропавловском и Каменском районах. Существенно больше таких аварий стало происходить и в Заринске, а также Завьяловском, Благовещенском и Славгородском районах.
Начальник краевого ГИБДД сказал: в муниципалитетах никто не осматривает состояние дорог, чтобы оперативно предупреждать дорожные инциденты, и не анализирует причины аварий. Также представители муниципалитетов не выезжают на места ДТП, чтобы оценить дорожные условия.
Петр Богомолов,
начальник регионального управления ГИБДД:
— Только после ДТП мы начинаем принимать экстренные меры по обустройству улично-дорожной сети. Отсутствие упреждающей и системной работы дорожно-эксплуатационных служб, надлежащего контроля со стороны инспекторов дорожного надзора ГИБДД приводит к справедливой критике граждан, которые практически ежедневно обращаются с жалобами в наш адрес.
В качестве примера начальник краевого ГИБДД привел ситуацию с обустройством пешеходных переходов в Заринске. Там из 60 пешеходных переходов там 51 требует обустройства с требованиями государственных стандартов. В 2017 году мэрия не выделила на это ни рубля, в 2018 году - тоже.
Отметим, ранее Петр Богомолов докладывал, в Алтайском крае стало меньше ДТП из-за "убитых" дорог. В 2017 году ГИБДД оформила в Алтайском крае 1295 ДТП, причиной которых стали в том числе нечищенные или "убитые" дороги, отсутствие разметки и другие нарушения нормативов. Это на 7,8% меньше, чем годом ранее.
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