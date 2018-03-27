Автоновости

Начальник алтайской ГИБДД раскритиковал муниципалитеты за обустройство дорог

Сегодня, 14:54.
Автоновости

Качество содержания и обустройства дорог знаками, светофорами и другими элементами транспортной инфраструктуры в Алтайском крае остается на недостаточном уровне. Часто местные власти обращают на это внимание только после аварий, признал начальник регионального управления ГИБДД Петр Богомолов.

Житель Бийска самостоятельно ремонтирует дорогу.
Житель Бийска самостоятельно ремонтирует дорогу. Фото : Анна Наседкина.

По его словам, в ряде районов края не уделяют должного внимания этой теме. Наиболее велика доля ДТП, которые случились в том числе из-за неудовлетворительного состояния дорог, — в Бийске, Рубцовске, Петропавловском и Каменском районах. Существенно больше таких аварий стало происходить и в Заринске, а также Завьяловском, Благовещенском и Славгородском районах.

Начальник краевого ГИБДД сказал: в муниципалитетах никто не осматривает состояние дорог, чтобы оперативно предупреждать дорожные инциденты, и не анализирует причины аварий. Также представители муниципалитетов не выезжают на места ДТП, чтобы оценить дорожные условия.

Ремонт дорог в Бийске, автобус.
Ремонт дорог в Бийске, автобус.

Петр Богомолов,
начальник регионального управления ГИБДД:

— Только после ДТП мы начинаем принимать экстренные меры по обустройству улично-дорожной сети. Отсутствие упреждающей и системной работы дорожно-эксплуатационных служб, надлежащего контроля со стороны инспекторов дорожного надзора ГИБДД приводит к справедливой критике граждан, которые практически ежедневно обращаются с жалобами в наш адрес.

В качестве примера начальник краевого ГИБДД привел ситуацию с обустройством пешеходных переходов в Заринске. Там из 60 пешеходных переходов там 51 требует обустройства с требованиями государственных стандартов. В 2017 году мэрия не выделила на это ни рубля, в 2018 году - тоже. 

Акция протеста против плохих дорог в Рубцовске.
Акция протеста против плохих дорог в Рубцовске

Отметим, ранее Петр Богомолов докладывал, в Алтайском крае стало меньше ДТП из-за "убитых" дорог. В 2017 году ГИБДД оформила в Алтайском крае 1295 ДТП, причиной которых стали в том числе нечищенные или "убитые" дороги, отсутствие разметки и другие нарушения нормативов. Это на 7,8% меньше, чем годом ранее.

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