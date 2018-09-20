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20 сентября
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В 2019 году в России изменятся автомобильные номера

В 2019 году водителям будут выдавать новые номерные знаки. Изменения коснутся мотоциклов, ретро- и спортивных автомобилей, а также японских и американских авто с нестандартным местом крепления. Кроме того, планируют ввести особые номера для мопедов, сообщает «Коммерсатъ».

Автомобилист.
Автомобилист.
СС0

В 2019 году в действие вступит новый ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». Разрабатывать его начали еще в 2016 году.

  • Мотоциклистам будут доступны номера уменьшенного размера — 190 на 145 мм вместо нынешнего 245 на 160 мм.
  • Появятся номера для японских и американских автомобилей, которые ввезли в РФ «серым» образом, а не через дилеров. У многих таких машин задняя площадка квадратная. Размер новых знаков будет 290 на 170 мм (размер стандартного прямоугольного номера — 520 на 112 мм).
  • Появятся специальные госзнаки для мопедов: по размеру они будут как мотоциклетные, но с другим набором букв и цифр.
  • Введут специальные мотоциклетные номера на красном фоне для работников иностранных дипмиссий.
  • Появятся знаки для квадроциклов.
  • Новые знаки получат ретро- и спортивные автомобили. Основное их отличие — это буквы «К» и «С», отделенные чертой от остальных символов.
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