В 2019 году в России изменятся автомобильные номера

В 2019 году водителям будут выдавать новые номерные знаки. Изменения коснутся мотоциклов, ретро- и спортивных автомобилей, а также японских и американских авто с нестандартным местом крепления. Кроме того, планируют ввести особые номера для мопедов, сообщает «Коммерсатъ».