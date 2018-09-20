В 2019 году в России изменятся автомобильные номера

В 2019 году в действие вступит новый ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». Разрабатывать его начали еще в 2016 году.
- Мотоциклистам будут доступны номера уменьшенного размера — 190 на 145 мм вместо нынешнего 245 на 160 мм.
- Появятся номера для японских и американских автомобилей, которые ввезли в РФ «серым» образом, а не через дилеров. У многих таких машин задняя площадка квадратная. Размер новых знаков будет 290 на 170 мм (размер стандартного прямоугольного номера — 520 на 112 мм).
- Появятся специальные госзнаки для мопедов: по размеру они будут как мотоциклетные, но с другим набором букв и цифр.
- Введут специальные мотоциклетные номера на красном фоне для работников иностранных дипмиссий.
- Появятся знаки для квадроциклов.
- Новые знаки получат ретро- и спортивные автомобили. Основное их отличие — это буквы «К» и «С», отделенные чертой от остальных символов.